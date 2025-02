I permessi per la sosta. Tutte le nuove regole

Tutte le nuove regole relative a rinnovo e rilascio dei permessi per la sosta dei veicoli dei residenti a Pontassieve per l’anno 2025. Fino al 31 marzo gli interessati potranno recarsi presso il Comando di Polizia Municipale dal lunedì al sabato, dalle 8,30 alle 12,30 e martedì e giovedì, dalle 16 alle 19 per richiedere o rinnovare il permesso per la sosta nella zone regolamentate. Tutti i contrassegni con scadenza al 31 dicembre 2024 saranno comunque ancora validi fino al 31 marzo prossimo. Allo sportello può presentarsi chiunque, anche delegato dall’interessato, per richiedere, anche contestualmente, il rinnovo o rilascio di più contrassegni residenti. Alla richiesta occorre portare il documento d’identità in corso di validità del richiedente nonché, in caso di persona diversa dal richiedente, del delegato alla presentazione della richiesta. Inoltre, in caso di primo rilascio del contrassegno, la carta di circolazione, in originale, del veicolo per il quale si richiede il contrassegno. In caso di rinnovo di un precedente contrassegno residenti è invece sufficiente l’indicazione del numero di targa dei veicoli o il nominativo della persona titolare.

Il pagamento deve essere effettuato contestualmente alla presentazione della richiesta, in contanti oppure mediante carta di credito o bancomat con Pos. L’eventuale sostituzione del veicolo associato al contrassegno di sosta potrà essere richiesta sempre al Comando Polizia municipale di Pontassieve presentando la carta di circolazione del nuovo veicolo e spostando, se possibile, il contrassegno sul nuovo veicolo posseduto. Se non fosse possibile riutilizzare il contrassegno, ne sarà rilasciato uno nuovo, previa restituzione del contrassegno sostituito ovvero dichiarazione di distruzione o smarrimento del medesimo. In ogni caso, la sostituzione non comporta alcun onere di spesa.

Leonardo Bartoletti