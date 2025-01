I partigiani cristiani si riorganizzano. Il rilancio dell’Associazione con una messa a San Miniato al Monte

Al via le iniziative per rilanciare in Toscana, nell’ottantesimo dalla Liberazione, l’Associazione nazionale partigiani cristiani (anpc) fondata nel 1947 dal comandante partigiano Enrico Mattei. Un’opportunità significativa anche per ricordare, a un anno dalla morte, Giuseppe Matulli che dell’associazione fu presidente nazionale. Martedì, in San Miniato al Monte, l’abate Bernardo Gianni celebrerà la messa in memoria di Teresio Olivelli, partigiano cristiano, coautore della preghiera “Ribelli per amore” e Beato per la Chiesa. La liturgia sarà alle 18, ma dalle 16, negli spazi della basilica, si svolgerà un incontro per dare inizio al percorso per costituire la sezione toscana dell’Associazione.