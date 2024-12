"I numeri di Giani da campagna elettorale. L’economia toscana va molto a rilento"

"Basta numeri in libertà, basta autocelebrazioni. La Toscana sta registrando un andamento debole dell’economia con una crescita peggiore rispetto alle regioni del nord. Inoltre è la stessa giunta regionale a dire, nel Documento di economia e finanza regionale, che l’incidenza del Pnrr è dello 0,2%, con un pessimo utilizzo di altri fondi europei: altro che crescita del 2%. La nostra regione ha bisogno di fatti e non delle solite parole al vento e del trionfalismo ingiustificato del presidente Giani". Così il consigliere regionale della Lega Giovanni Galli (nella foto) commenta le dichiarazioni del presidente Giani in occasione della presentazione della "Toscana del fare". "Bankitalia ha registrato la debolezza del trend di crescita della Toscana, in parte e solo per alcuni settori, alleviato dai fondi Pnrr. E a proposito di risorse europee, è un dato di fatto che siamo in forte ritardo negli impegni di spesa, il peggior risultato fra tutte le Regioni sviluppate. La riprova è la delibera regionale di poche settimane fa finalizzata a una accelerazione dell’utilizzo dei fondi europei. Questione che - ricorda ancora l’esponente del Carroccio - ho sollevato con una interrogazione urgente a cui Giani non ha risposto. La verità vera è, al di là dei toni da campagna elettorale, che registriamo una significativa riduzione del manifatturiero, con un calo della produzione industriale ben maggiore di quello nazionale e un’occupazione che regge, ma è povera e precaria".