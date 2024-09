I nostri podcast tutti da ascoltare. Si riparte dai delitti del Mostro

Mostro: il delitto del 1974 a Rabatta, le piste investigative, i processi e gli ultimi sviluppi. Con l’avvocato e criminologo Edoardo Orlandi, autore del progetto “Nessuno” (uno spettacolo teatrale diventato podcast e romanzo) si analizzano le possibili prospettive del caso più intricato della storia giudiziaria italiana. Dalle sentenze che, nonostante siano definitive, sono state recentemente messe in discussione da nuove frontiere della scienza, alla ricerca di un dna “utile” anche a costo di riesumare i corpi delle vittime.

L’obiettivo del nostro progetto editoriale ’Lo dice La Nazione’, lanciato la scorsa primavera, è quello di raccontare la città e di valorizzarne le voci, ma anche di andare oltre i confini di Firenze. Tra notizie, storie, curiosità, personaggi, interviste e approfondimenti per raccontare la città in modo completo. La puntata di oggi sarà cercherà di far luce su un mistero lungo cinquant’anni: quello del Mostro di Firenze. Si parla del delitto del 1974 a Rabatta, le piste investigative, i processi e gli ultimi sviluppi. Con l’avvocato e criminologo Edoardo Orlandi, il nostro cronista Stefano Brogioni, giornalista molto esperto sul caso, analizzerà le possibili prospettive del giallo. Anche a distanza di decenni dai duplici omicidi, la storia del Mostro di Firenze sembra nascondere ancora molto. A cominciare dalla pistola calibro 22, mai ritrovata.

