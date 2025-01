"I nostri aiuti sono i contributi per la gestione"

FIRENZESul complesso argomento Tari e sugli alti costi da pagare, che stanno creando molti problemi economici ai gestori degli impianti sportivi, le società si rivolgono alle istituzioni. Nove club fiorentini del settore calcio, promotore dell’iniziativa Maurizio Romei della Settignanese, hanno prima incontrato l’assessora allo sport, Letizia Perini, e poi scritto una lettera di richieste e spiegazioni sia all’assessorato che alla sindaca Sara Funaro per avere indicazioni sulla corretta strada da seguire. Fra le finalità anche quella di capire e trovare delle soluzioni per quote Tari non ritenute giuste da pagare (vedi periodo Covid con gli impianti chiusi) e altre considerazioni per rivedere le tariffe annue applicate da Alia in base alle normative vigenti. Secondo le società sono troppo alte le cifre da pagare perché i rifiuti prodotti sono pochi rispetto ai metri quadri della struttura sportiva e bisogna sempre ricordare l’importante opera sociale e sportiva svolta sul territorio a favore dei giovani, togliendoli dalla strada, e dei praticanti di ogni età. Insieme al valore dei sani presidi per le famiglie e per tutta la Comunità cittadina, inoltre fare sport porta anche tanti benefici alla salute. Di conseguenza servono aiuti, facilitazioni, nuove normative al passo con i tempi e risorse per chi svolge tale ruolo fondamentale.

Sull’argomento è intervenuta l’assessora allo sport, Letizia Perini, che tiene a precisare: "L’amministrazione è sempre stata attenta al fatto che le società sportive, negli anni, hanno visto crescere in maniera notevole i costi. E proprio per questo motivo il Comune eroga, da tempo, appositi contributi per la gestione degli impianti. Quanto alla Tari sappiamo dei problemi sulle misurazioni dei metri quadrati, necessarie per definire la superficie tassabile. Ci stiamo adoperando perché le misurazioni e le valutazioni siano le più giuste possibili".

