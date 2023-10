I nonnini tornano a Villa Ersilia dopo il sisma

Son tornati "a casa". E anche questa è una buona notizia, e anche un altro segnale del desiderio di tornare alla normalità. A casa, anzi, a villa Ersilia, sono tornati i "nonnini" e le "nonnine" della casa di riposo di Marradi. Fatti evacuare in tutta fretta la mattina del terremoto, il 18 settembre, con l’Asl che trovò loro un letto temporaneo nelle case di riposo di Firenzuola, alla RSA Santissima Annunziata nel capoluogo, e a Villa Le Ortensie, al Covigliaio, adesso, trasportati dai mezzi delle Misericordie di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo e della Pubblica Assistenza marradese, sono rientrati alla base. Si è approfittato del mese d’assenza degli anziani, per concludere più rapidamente e senza disagi per gli ospiti, i lavori di adeguamento agli impianti.

P.G.