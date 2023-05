I mestieri di una volta Apre mostra fiesolana

La mostra "Wo-Men at Work - Artisti e Artigiani di Toscana" fa tappa a Fiesole. L’inaugurazione oggi alle 18 nella Sala del Basolato, ingresso libero. L’esposizione presenta il progetto fotografico di Stefano Lupi, con Lucia Bruni e Federico Napoli, che è stato allestito in occasione della Mostra dell’Artigianato che si è tenuta in aprile a Firenze. Lo scopo, spiegano i curatori, è di portare alla luce il lavoro di donne e uomini spesso sconosciuti, ma che costituiscono il motore e le eccellenze di una regione e un Paese. Il tutto raccontato con immagini in bianco e nero realizzate fra botteghe e artigiani, testimoni di lavori e tecniche tramandati da generazioni, che stanno scomparendo. La mostra fotografica rimarrà aperta fino all’11 giugno tutti i giorni 10-12.30 e 16-19.