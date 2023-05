I marchesi Gondi aprono le cantine

Conoscere vini, aziende, produzione e percorso produttivo: questo e molto altro potrà essere scoperto oggi, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, all’interno della Tenuta Bossi, gestita dai Marchesi Gondi. Una realtà che opera a Pontassieve, producendo vini d’eccellenza esportati in tutto il mondo. La fattoria di via dello Stracchino apre oggi le proprie porte nell’ambito di ‘Cantine aperte’. Un’opportunità per capire il tipo di lavoro che si nasconde dietro una bottiglia di vino, le professionalità che contribuiscono alla sua nascita, e tecnologie ed investimenti necessari per garantire un prodotto in grado di competere sui mercati internazionali.

L.B.