I libri sotto casa, prima tappa in via Livornese Arriva il furgone con un carico di volumi e attività

Novità in arrivo, a Lastra a Signa, per gli amanti della lettura. Ha infatti appena preso il via il "Progetto Tam-Tam, la cultura che ti muove", finanziato dalla Fondazione Crf e realizzato da Eda Servizi, con il progetto Circoli in Circolo e con i Comuni di Lastra a Signa e Scandicci. Un furgoncino carico di libri, abbinato ad attività e laboratori, arriverà domani, alle ore 18, in via Livornese 557, proponendo una serie di attività in collaborazione con l’associazione "Con il sorriso di Beatrice Morandi". La tappa successiva sarà martedì 5 settembre (ore 17) al giardino di piazza del Popolo a Ginestra Fiorentina, in collaborazione con l’associazione "Genitori scuole Ginestra Fiorentina". Intanto, sempre a Lastra a Signa, è vigore fino al 2 settembre l’orario estivo: lunedì, mercoledì e venerdì 9-13; martedì e giovedì anche 15-19 (sabato chiusura). Fra le novità, la sala studio al secondo piano, aperta tutti i giorni fino al sabato con orario continuato, dalle 9 alle 19.

"Visto il successo di frequentatori della nuova sala studio di questi ultimi mesi – ha spiegato il sindaco Angela Bagni - abbiamo deciso di implementarne l’orario, includendo il sabato pomeriggio, per dare la possibilità, anche nel periodo estivo, di andare a studiare o fare ricerca in questo spazio, reso ancora più funzionale e accogliente dopo la ristrutturazione della biblioteca che abbiamo completato nel febbraio scorso".