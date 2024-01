I giovani talenti con Leonardo Margarito arrivano a ’Casa Sanremo’

I giovani talenti fiorentini approdano al festival della canzone italiana con la rassegna culturale ’Il Magnifico’, fondata e diretta da Leonardo Margarito, il cui nome è un omaggio a Lorenzo de’ Medici, che sarà ospite di Casa Sanremo. "Saremo nel salotto culturale di Casa Sanremo dedicato ai writers, alle presentazioni di libri e alle rassegne culturali e lì sarò intervistato. L’occasione per raccontare il percorso del festival ’Il Magnifico’ e spiegare come questo gruppo under 35 sta raccontando Firenze: dal cinema all’arte alla musica". All’interno del salotto culturale ci saranno tanti ospiti da tutta Italia e, nella scaletta, Leonardo Margarito insieme a Sara Innocenti, nota sui social come Sarasflorence, che lo ha accompagnato nel corso del percorso, saranno gli unici che porteranno il nome di Firenze alla ribalta internazionale. "Consegneremo al presidente del Consorzio Gruppo Eventi, Vincenzo Russolillo, il premio che la bottega di Paolo Penko realizza per il nostro Festival".

’Il Magnifico’, quest’anno giunto alla terza edizione, si propone di condensare "le straordinarie virtù e il carisma del personaggio" e di raccontare Firenze guardando al passato ma senza dimenticare il futuro attraverso visite guidate, presentazioni e un podcast realizzato dallo staff. Appuntamento centrale della rassegna è la premiazione di giovani talenti, nazionali ed internazionali. Tra i nomi che sono saliti sul podio nel 2023 Aurora Ruffino, attrice di numerose fiction di successo, Camilla Cerulli, ballerina Solista del Teatro alla Scala di Milano e Luigi Strangis cantautore vincitore di Amici 21. "La partecipazione a Casa Sanremo non sarà però un episodio sporadico ma nascerà una partnership che ci vedrà insieme nel futuro"