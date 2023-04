I giovani agricoltori protagonisti alla televisione

La scuola per contadini protagonista su Rai News 24. Gli studenti del corso triennale professionalizzante attivato da Chiantiform, hanno raccontato la loro esperienza formativa davanti alle telecamere Rai mentre erano impegnati a contatto diretto con la terra nell’ambito dello stage previsto dal corso. Uno stage presso le aziende del Chianti tra cui Poggio Torselli, villa storica di origine rinascimentale, appartenuta alla famiglia Machiavelli. Il corso che quest’anno, in base ad uno specifico accordo, prevede che i ragazzi imparino anche a curare le aree demaniali, mira a costruire nuove opportunità professionali nel territorio rivolte agli agricoltori del futuro. A settembre prenderà il via la quarta edizione del corso triennale Agr.In.Chianti per i giovani tra i 14 e i 18 anni grazie al finanziamento ministeriale ottenuto dai cinque comuni del Chianti e di area fiorentina (San Casciano, Greve, Barberino Tavarnelle, Impruneta e Bagno a Ripoli) che costituiscono e promuovono l’agenzia formativa Chiantiform. Quest’anno le è stato assegnato il contributo statale, pari a 270mila euro complessive, per la costituzione di una nuova classe di operatori e operatrici agricoli. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 agosto. AnSet