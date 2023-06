I giardini Del Puglia si rinnovano

FIGLINE INCISA

Lavori in corso ai giardini Del Puglia di Figline: è partito il cantiere da 300mila euro per mettere a disposizione della comunità tutta l’area della scarpata, fino ad oggi inutilizzabile, e rendere più sicuri i camminamenti e ripopolare la vegetazione. "Si tratta di un luogo molto caro a tutta la cittadinanza – ricorda il sindaco Giulia Mugnai –. Gli stessi residenti ci hanno chiesto anche di intervenire in maniera preventiva sugli atti vandalici che, in diverse occasioni, si sono registrati in zona: lo faremo". Saranno infatti installati otto lampioni lungo le mura insieme a proiettori in corrispondenza dei casseri e a telecamere di videosorveglianza.

L’intervento ai giardini, redatto dall’architetto Cristiana Pesciullesi con la progettazione verde seguita dall’agronomo forestale Simone Pinzauti, permetterà di realizzare un nuovo sistema pedonale con tracciati pavimentati e altri in terra battuta. Rispetto all’attuale vegetazione il verde sarà arricchito con oltre 20 piante di diverse specie arboree che andranno a sostituire gli attuali 15 esemplari di pino a rischio a causa dell’età.

La scarpata diventerà un accesso pedonale e uno spazio di relazione, con sedute a gradoni realizzate sfruttando la pendenza e tutta la lunghezza. I lavori termineranno entro la fine dell’anno e a seguire partirà il recupero del vicolo San Domenico con illuminazione, videosorveglianza e altri interventi di valorizzazione. "Entro la fine del 2023 – anticipa ancora il sindaco Mugnai – dedicheremo oltre 20 milioni di euro ai lavori pubblici su aree verdi, interventi nelle frazioni, riqualificazione di edifici pubblici, abbattimento barriere architettoniche e infrastrutture locali".

Manuela Plastina