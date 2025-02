I furbetti del parcheggio. Installati i dissuasori contro la sosta selvaggia

Prosegue la lotta alla sosta selvaggia e a favore della sicurezza nel territorio di Impruneta. L’amministrazione a seguito di due ordinanze ha installato dei dissuasori della sosta in due aree particolarmente critiche: in via del Ferrone, tra via della Robbia e il numero civico 6 e sulla SP70 Imprunetana per Pozzolatico, nel tratto compreso tra i numeri civici 2 e 22.

L’intervento – spiega l’assessore Marco Canuti – deriva dalla necessità di contrastare la sosta non autorizzata: "In questi tratti di strada, le auto parcheggiate irregolarmente occupano marciapiedi e carreggiate, costringendo pedoni e utenti del trasporto pubblico locale a transitare sulla sede stradale, con conseguente aumento del rischio per la sicurezza".

La regolamentazione della sosta in queste aree considerate critiche, "permetterà una viabilità più fluida e, soprattutto, una maggiore tutela per i pedoni e i fruitori del trasporto pubblico".

Ma.Pl.