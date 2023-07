I film al giardino Bardini Quanti sconti sotto le stelle

di Barbara Berti

I film più significativi della stagione appena trascorsa e le novità estive nella ‘sala’ con vista panoramica su Firenze. Da oggi al 27 agosto torna "Cinema in villa", la rassegna cinematografica allestita sulla terrazza belvedere del Giardino Bardini (Costa San Giorgio, 2). L’iniziativa è promossa e organizzata dalla Fondazione CR Firenze e dalla Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron in collaborazione con l’associazione culturale Musart, la programmazione della Fondazione Stensen.

"Al via il quarto anno per ‘Cinema in villa’ – dicono i presidenti di Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori e di Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron Jacopo Speranza – con una bella novità. Aderendo con piacere alla campagna promossa dal Ministero per la cultura, viene praticato uno sconto al biglietto. Una modalità che vuole incentivare le presenze alle proiezioni e che si aggiunge alla sezione ‘Cinema in famiglia’, con la quale offriamo l’ingresso gratuito ogni giovedì ai genitori e ai loro figli". La programmazione dell’arena si articola in varie sezioni. La novità del cinema italiano ed europeo a un prezzo scontato, grazie alla promozione nazionale, va sono la sezione "Cinema Revolution".

E la serata inaugurale (stasera 21,15) vedrà la proiezione de "L’ultima notte di Amore" di Andrea Di Stefano, alla presenza del regista. Il 17 luglio sarà il regista Giacomo Abbruzzese a presentare il suo apprezzatissimo film d’esordio "Disco Boy". Altra opera prima d’autore, quella del regista Marescotti Ruspoli, martedì 25 luglio a Villa Bardini per introdurre la proiezione di "Amusia". "Cinema e Letteratura" è il ciclo di serate realizzato in collaborazione con il festival "La città dei Lettori": in programma "Le otto montagne" di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch (14 luglio), dal romanzo di Paolo Cognetti, "I tre moschettieri – D’Artagnan" di Martin Bourboulon (23 luglio) e "Niente di nuovo sul fronte occidentale" di Edward Berger, dal capolavoro di Erich Maria Remarque, vincitore di quattro premio Oscar. Quest’anno l’omaggio estivo è dedicato ai film di Nanni Moretti: il recente "Il sol dell’Avvenire" (8 e 19 luglio), "Santiago, Italia" (10 luglio), "Caro Diario" (24 luglio), "Aprile" (31 luglio), "Io sono un autarchico" (7 agosto) e "Palombella rossa" (14 agosto).