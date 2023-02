I conti del Maggio Ora attacca Peruzzi "Dai revisori nessuna verifica di legge"

di Olga Mugnaini

"Il Collegio dei sindaci revisori non ha svolto alcuna delle verifiche contabili previste dallo statuto e dal codice civile".

Adesso che alla Fondazione del Maggio siamo alla resa dei conti, e che tutti puntano il dito contro qualcun altro, pare arrivato il momento di parlare.

Così, più volte tirato per la giacchetta dai revisori nella relazione inviata al ministero, anche il direttore amministrativo del Maggio Enrico Maria Peruzzi, ha preso carta e penna e ha scritto lui al ministro, per spiegare cosa sia accaduto dentro il teatro dal suo punto di vista.

"Il Collegio afferma nella propria relazione di non aver ricevuto dagli uffici amministrativi della Fondazione…”specifiche segnalazioni di anomalie nell’effettuazione delle spese di rappresentanza e missione.” Orbene, posto che in nessun atto (statuto, regolamenti) è previsto che la direzione amministrativa verifichi l’operato del sovrintendente (del resto non esiste azienda dove il direttore amministrativo controlli l’amministratore delegato), preme evidenziare che, già nel novembre 2020, mi sono premurato di informare riservatamente il presidente del Collegio (come da email allegata), senza che ciò abbia comportato reazione alcuna".

Aggiunge che le prime domande dei nuovi sindaci revisori sul funzionamento amministrativo della Fondazione sono state poste dopo più di due anni dal loro insediamento. "Il Collegio, come verificabile, non ha nel corso del presente mandato, svolto alcuna delle verifiche contabili previste dallo statuto e dal codice civile - prosegue - pur avendo direttamente individuato la società di revisione con la quale sono state redatte le relazioni ai bilanci consuntivi 2019, 2020 e 2021 senza, a quanto pare, definire le rispettive competenze in materia".

Ci sono poi le critiche per le presunte “carenze di presidi di monitoraggio” dei costi, che il direttore amministrativo del Maggio rispedisce al mittente, definendole generiche e infondate, "laddove è evidente che l’uso della carta di credito da parte del sovrintendente non può in alcun modo avere alcun controllo preventivo né, tantomeno, le spese conseguenti potrebbero essere recuperate, tranne nei casi in cui il medesimo sovrintendente ammettesse un improprio utilizzo della carta di credito assegnata".

In sintesi, come controllare quanto spende Alexander Pereira, se è lui stesso, in qualità di sovrintendente, a definire autonomamente l’opportunità di tali spese? Non solo: è sempre lui che le giustifica sotto la propria diretta responsabilità, con modalità di rendicontazione stabilite sempre da lui medesimo.

C’è poi la questione delle spese, sempre di Pereira, definite di rappresentanza, e che secondo i sindaci non sarebbero tali, in quanto riferite a fornitori, personale interno e cast. Di tutto ciò a Peruzzi interessa soprattutto una cosa: ribattere all’accusa di “situazioni di disordine amministrativo”, di fronte alla quale "questa direzione è a disposizione per dimostrane l’infondatezza in qualunque sede".

Ma cosa mai è successo in questi anni al Maggio?

Intanto le inchieste della Procura e della Corte dei Conti vanno avanti.