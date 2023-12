I consoli a Coverciano per brindisi e saluti

Il Corpo consolare di Firenze si è riunito martedì al Centro Tecnico Figc di Coverciano per una serata conviviale di brindisi e salut di fine annoi.

Ad accogliere i molti partecipanti e i rappresentanti delle istituzioni, tra cui il presidente della Regione Eugenio Giani, il presidente del Consiglio comunale di Firenze Luca Milani, il responsabile del centro tecnico Maurizio Francin, è stato il decano e segretario generale Fabio Fanfani.

Un impegno sempre più consistente quello dei consoli in città, correlato all’"aumento dei residenti stranieri e dei flussi turistici - ha detto Fanfani - In questa occasione, ha aggiunto poi commosso il console volevo ricordare la recente scomparsa del collega, decano emerito, Alessandro Berti a capo del Corpo consolare, che con la sua esperienza quarantennale come console di Danimarca, ha saputo dirigere e portare lustro alla nostra associazione".