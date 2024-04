I Cinque stelle ripartono da Gori : "Rendiamo dignità ai cittadini"

Simone Gori è candidato Sindaco a Pontassieve per il M5S, dopo il mancato accordo con il Pd. Gori, quali sono le priorità per il Comune e per i suoi cittadini?

"Rendere la dignità ai cittadini, vessati e mai ascoltati, considerati solo come mezzo per arrivare al potere. Devo migliorare la qualità della loro vita, sia come pedoni, come genitori, come studenti, come imprenditori. Per il Comune la priorità è quella di tornare ad essere amministrato da persone, cittadini per i cittadini, non persone che di mestiere fanno politica".

Quale sarebbe in caso di elezione la prima cosa alla quale metterebbe mano?

"Attraversamenti pedonali che da anni non sono mai stati messi in sicurezza; intraprendere immediatamente un percorso di studio per riqualificare il Borgo sia con i commercianti che con gli abitanti; visitare tutte le frazioni per analizzare cosa fare e ciò che in questi anni non è stato fatto".

Come giudica l’operato dell’amministrazione comunale uscente?

"Come consigliere comunale ho notato l’assenza dai problemi della gente. L’Amministrazione non è stata capace di ottenere niente dagli enti sovraccomunali come Città Metropolitana e Regione, sia per i pendolari sia per la sanità. Siamo ancora oggi senza un polo sanitario promesso da decenni".

Quali sono, oltre le priorità, i punti salienti del suo programma?

"Disabilità, dove abbiamo carenze infrastrutturali e di assistenza enormi; scuole, dove vedo grosse problematiche da dover risolvere; nuovi insediamenti produttivi, da integrare nel tessuto urbano creando un’opportunità a tutti e non una criticità sia di viabilità, già fortemente compromessa, sia di aumenti tipo le locazioni anch’esse allo stremo. Ambiente da integrare col turismo naturalista che tanto può portare al nostro territorio, per ultimo ma non per importanza, visto che è la seconda voce di programma i rifiuti e la cosa più preziosa che abbiamo, l’acqua. Dobbiamo evitare in tutti i modi la quotazione in borsa della Multiutility".