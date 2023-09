I cambiamenti climatici e le trasformazioni sociali Esperti di tutto il mondo riuniti in un convegno

Per la prima volta la conferenza dell’European Sociological Association (ESA) Research Network 09 Economic Sociology si terrà in Italia e sarà organizzata dal Dipartimento di Scienze Politiche, con il contributo di Fondazione CR Firenze. La conferenza ESA verrà ospitata nel Campus di Scienze Sociali (via delle Pandette 2) da domani a venerdì e vedrà la partecipazione di oltre sessanta accademici dalle università di tutta Europa, oltre a esperti da Cina, Israele e Stati Uniti. L’evento – intitolato “European economies in transition. On the way to pro-environmental and prosocial economies” – intende analizzare il modo in cui le società e le economie in Europa stanno cercando di affrontare le grandi sfide del nostro tempo. L’attenzione si concentrerà su modelli di transizione verso società sostenibili e inclusive attraverso forme alternative e ibride di organizzazione dell’economia. Particolare attenzione verrà data al tema del cambiamento climatico e alle imponenti trasformazioni sociali richieste per la transizione verso una società climaticamente neutrale. Interverranno anche molti docenti dell’Ateneo fiorentino, tra cui Mario Biggeri (docente di Economia applicata), Davide Capperucci (docente di Pedagogia sperimentale) e Giacomo Bazzani (coordinatore ESA per Firenze).