I 50 anni della Fratellanza popolare. Musica e attività: Grassina in festa

La Fratellanza popolare e Croce d’Oro di Grassina compie 50 anni e li celebra in mezzo alla comunità a cui porta assistenza, servizi e aiuto ogni giorno. Lo fa con una festa nel cuore della frazione, in piazza Umberto I, per rendere omaggio all’associazione e ai suoi volontari che da mezzo secolo si prendono cura del territorio e dei cittadini. Dall’incontro con il cantautore Lorenzo Baglioni alla tombola musicale, dalla mostra fotografica alle attività per i più piccoli, moltissime le iniziative in programma domani e domenica con momenti anche di riflessione, approfondimenti sul volontariato e sulla necessità, ora più che mai, di nuove forze tra i giovani.

Per Bagno a Ripoli (e non solo), la Fratellanza è un punto di riferimento. "Un bene comune da non dare mai per scontato, a cui l’amministrazione continuerà a stare accanto per supportarla e sostenerla", dice il sindaco Francesco Pignotti. Tanti gli appuntamenti in programma in piazza Umberto I tra cui screening medici gratuiti per i soci, una camminata col Gruppo Podistico e una simulazione di soccorso. Musica e chiacchiere con Lorenzo Baglioni e Eva Edili dalle 19 e poi Dj set. Domenica ’Grassina in Fiore’ grazie al Ccn, mini soccorso, giochi e premi, un convegno e la premiazione dei volontari attivi. Programma completo su www.fratellanzagrassina.it.

Manuela Plastina