I 24 anni dell’Osservatorio. Per crescere tutti insieme

Era il 5 giugno del 2000 quando, stringendosi la mano, Andrea Riffeser Monti, Cesare Romiti e Andrea Ceccherini diedero vita all’Osservatorio Permanente Giovani-Editori. Un progetto che fin dall’inizio aveva l’obiettivo di "fare dei giovani di oggi i cittadini di domani", attraverso lo sviluppo del pensiero critico, per rendere le nuove generazioni più padrone di se stesse. Sono passati 24 anni e l’avventura, partita con pochi studenti, è diventata ormai leader sia nella media che nella economic-Financial literacy con migliaia di ragazzi e ragazze che, attraverso le attività in classe e i tanti appuntamenti promossi dall’Osservatorio, hanno potuto conoscere grandi protagonisti del mondo dei media e della finanza, dell’Hi-tech, nazionali e soprattutto internazionali, tra cui il leader di Apple Tim Cook.

In quest’ultimo anno, l’Osservatorio ha proseguito il suo percorso di internazionalizzazione e multimedializzazione, prima ospitando sul tema di economic-financial literacy la presidente della Bce Christine Lagarde, poi con lo sbarco in Spagna del progetto di tech-media litercy e, pochi giorni fa, invitando a il direttore The New York Times Joe Kahn, a parlare di media literacy con 400 studenti italiani e spagnoli. Un impegno verso i giovani premiato col riconoscimento da parte di tre Presidenti della Repubblica: Ciampi, Napolitano e Mattarella.

O.Mu.