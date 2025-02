I 19 anni di ‘Danzainfiera’. La carica di 7500 ballerini. Lezioni, rassegne, audizioni

Libertà di esprimersi e di essere quello che si è, attraverso i movimenti del corpo. La danza è questo e molto altro. Per questo è stato scelto il titolo “Dance Beyond“, oltre, per la 19° edizione di Danzainfiera alla Fortezza da Basso, dal 21 al 23 febbraio.

La rassegna di Pitti Immagine torna riproponendo la doppia anima di fiera e palcoscenico, con eventi, stage e audizioni con étoile italiane e straniere.

All’interno della Fortezza saranno presenti più di 80 marchi, di cui il 57% internazionali, con aziende e brand di punta dell’abbigliamento, accessori e attrezzature per il mondo della danza; oltre a scuole e accademie.

Ma l’appuntamento è anche luogo annuale di incontro per chi di danza vive o sogna di vivere, occasione per i tantissimi giovani che aspirano a diventare celebri attraverso un’audizione. Saranno circa 7.500 i ballerini sui palchi e nelle aule, più di 270 gli eventi tra lezioni, audizioni e stage, 16 talk alla UniCredit Area Meeting, 21 eventi tra rassegne, contest, concorsi e gare, 16.387 posti in aula per seguire lezioni, stage, workshop, master, audizioni.

Grande attenzione suscitano come sempre le audizioni, con l’Accademia Sistina, che propone lezioni-audizioni del coreografo inglese Billy Mitchell per i musical “Matilda”, “Cats”, “Billy Elliot” e un laboratorio su “West Side Story”. Come ogni anno è previsto “Musical: Il Concorso“, di Professione Danza Parma, per individuare nuovi talenti. Ad aprire il concorso ci saranno gli artisti del musical “Cats” firmato da Massimo Romeo Piparo, in scena al Verdi di Firenze dal 21 al 23 febbraio.

Appuntamento molto atteso è quello con Expression International Dance Competition, concorso internazionale di danza classica, composizione coreografica, modern, contemporaneo, hip hop, free style, per allievi di danza da 6 anni in su.

Tra le novità il bando e spettacolo “Calimala” della Fondazione Pitti Discovery, con i Nutida Festival e Musicus Concentus, progetto che unisce danza, musica e videoarte. I partecipanti realizzeranno una loro creazione di danza contemporanea su questa traccia, che esplora il parallelismo tra i mercanti fiorentini del Rinascimento e gli odierni musicisti digitali.

Domenica 23 febbraio, infine The Gala. Quest’anno le stelle sono Sergio Bernal (nella foto), in “The Swan” e “Obertura” e Maia Makhateli, ballerina georgiana principal dancer del Dutch National Ballet di Amsterdam, che si esibirà col coreano Young Gyu Choi in un passo a due dal ’Romeo e Giulietta’ di Prokofiev; il Roma City Ballet Company presenta un estratto di “Wonderboys” di Fabrizio Prolli. Ci sarà un assolo di Tap dance di Tommaso Maria Parazzoli; a dal mondo Hip hop, Descendants, con la compagnia Carlos Kamizele.