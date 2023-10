Hotel Albatros sgomberato. Denunciate due persone

di Sandra Nistri e Lisa Ciardi

Ancora occupazioni abusive e problemi all’ex hotel Albatros di via di Prato, a Calenzano. Ieri mattina, intorno alle 8.30, i carabinieri della stazione di Calenzano, a seguito delle segnalazioni ricevute da alcuni cittadini, sono intervenuti nello stabile abbandonato, dove erano entrate nel frattempo alcune persone. Arrivati sul posto, gli uomini dell’Arma hanno effettuato un controllo dell’edificio, riscontrando che aveva le vie di accesso già murate dal proprietario in occasione di precedenti interventi. Perlustrando la zona hanno però notato che, sul retro dell’immobile, qualcuno aveva praticato un foro nel muro creando un nuovo punto d’accesso. Ispezionando internamente lo stabile, composto da cinque piani e settantadue camere, i militari hanno infine trovato una camera occupata da un 19enne e un 27enne, entrambi di nazionalità marocchina.

I due stavano dormendo e, una volta svegliati dai carabinieri, non sono stati in grado di giustificare la loro presenza in quel luogo. Inoltre, alla richiesta di esibire un documento di identità o il permesso di soggiorno, hanno dichiarato di non averlo con sé. Accompagnati in caserma, i due sono stati sottoposti a identificazione e, al termine dei controlli e delle varie procedure necessarie per legge, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per il reato di invasione di edificio. L’attività dell’hotel era stata sospesa a fine 2021 e più volte, fra l’altro, l’amministrazione calenzanese aveva sollecitato la struttura, con forti pendenze nei confronti dello stesso Comune, a regolarizzare quanto dovuto e a riprendere l’attività.

Nel marzo scorso, con una ordinanza contingibile e urgente a firma del sindaco Riccardo Prestini, il Comune aveva poi intimato alla proprietà dell’hotel Albatros di intervenire, entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento, per ripristinare le condizioni di sicurezza intervenendo, in particolare, su un maxi allagamento nel seminterrato che avrebbe potuto costituire un notevole rischio. In quell’occasione e in seguito erano emerse notizie legate ad incursioni dentro l’ex albergo che si sono ripetute forzando gli accessi. Solo pochi giorni fa in consiglio comunale il capogruppo della Lega Daniele Baratti aveva chiesto aggiornamenti rispetto ad una nuova occupazione dell’hotel ed il sindaco Riccardo Prestini aveva riferito di avere già informato il Prefetto dell’accaduto.