Ho visto Maradona, ma al cinema Pennac racconta il Pibe de oro

A poco più di due anni dalla morte di quello che per molti è il più grande calciatore di tutti i tempi, in concomitanza con il nuovo libro ‘Capolinea Malaussène’ (Giangiacomo Feltrinelli Editore) arriva in poche sale (e poi in streaming), con Feltrinelli Real Cinema il documentario ‘Daniel Pennac: ho visto Maradona’. A Firenze il mito del Pibe de oro si può vedere al cinema La Compagnia, dall’8 al 10 (sabato ore 15, domenica ore 19, lunedì ore 16,30). La pellicola racconta la storia dell’indagine creativa e surreale di Pennac (foto) sul mito di Maradona, un racconto unico e originale, che segue il processo di creazione e messa in scena di uno spettacolo teatrale e con esso la ricerca di uno degli scrittori più immaginifici e divertenti di sempre attorno a un tema, appassionante e popolare, come Maradona e il suo mito. Il tutto a Napoli, palcoscenico e megafono del mito stesso.

Pennac racconta ‘Il Dio’, il santo, l’icona, l’anti-eroe e il capro espiatorio, San Diego e l’ultimo dei Malaussène, unicamente attraverso l’impatto che il campione ha avuto sulla vita e sulle storie di persone comuni e maradoniani doc. Mentre costruisce e mette in scena lo spettacolo omonimo con la sua compagnia teatrale multietnica, Pennac regala, grazie al suo unico e disincantato punto di vista, meravigliato e innamorato della città di Napoli, un ritratto di Maradona inedito e appassionante. Il documentario, firmato dal regista Ximo Solano, si compone anche delle interviste a Maurizio De Giovanni, Roberto Saviano e a Luciano Ferrara.

Barbara Berti