Halloween di follia. Ritirate sette patenti e 15 denunce per droga

Controlli, denunce prevenzione e vigilanza sul territorio I carabinieri della compagnia di Pontassieve, come avviene ormai periodicamente, nei giorni del ponte di Ognissanti e della festa di Halloween hanno intensificato i controlli sul territorio nei comuni di Rufina, Pontassieve, Pelago, Londa e San Godenzo, al fine di assicurare a tutta la popolazione delle giornate all’insegna del sano divertimento, rafforzando i presidi sul territorio con il duplice obiettivo di prevenire i reati, soprattutto in materia di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso dei servizi, svolti attraverso un ampio dispiegamento di forze, in particolare rivolti alla prevenzione e repressione delle condotte pericolose poste in essere da chi è sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o abuso di alcool ed a perseguire il reato di traffico di sostanze stupefacenti, sono stati effettuati controlli alla circolazione stradale presso le principali arterie ed in prossimità dei luoghi di abnegazione dei più giovani, dei locali pubblici e delle aree designate a feste pubbliche e private. Sono stato effettuati numerosi controlli alla circolazione stradale, durante i quali sono state identificate 98 persone, emesse numerose contravvenzioni al Codice della strada e ritirate 7 patenti. Due persone, inoltre, sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto effetto di sostanze stupefacenti. Infine sono stati segnalati in via amministrativa alla competente Prefettura quindici giovani e giovanissimi tra i venti ed i trent’’anni per detenzione di modiche quantità di varie tipologie di sostanze stupefacenti, tra quelle più leggere e droghe classificate pesanti. In particolare, i carabinieri durante i servizi hanno sequestrato un complessivo di 70 grammi di hashish, circa 5 grammi di marijuana, 17 grammi di chetamina e 1 grammo di anfetamina.

Leonardo Bartoletti