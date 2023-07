Firenze, è morto Gustavo Pallicca: il mondo dello sport in lutto

Firenze, 21 luglio 2023 – Lutto nello sport fiorentino per la morte di Gustavo Pallicca, 87 anni, una vera personalità dell’atletica. E’ la Federazione di atletica leggera a dare l’annuncio della morte di Pallicca. E’ stato collaboratore per La Nazione, scrittore, dirigente sportivo e molto di più. Rappresentava, come scrive la stessa Fidal, la memoria storica dell’atletica. Giudice della disciplina, con il ruolo di starter ha partecipato a tanti eventi anche di grande rilievo, come i Mondiali di atletica di Roma del 1987.

"In anni più recenti – scrive la Fidal – per mettere a disposizione l’enorme conoscenza della materia e continuare ad approfondire le storie e i personaggi dell’atletica ha curato pubblicazioni per il Centro Studi e Ricerche della Federazione, legate al mondo degli starter di gara, ha collaborato con Roberto Quercetani nella stesura di un volume sullo sprint mondiale dal 1850 al 2005, ha redatto nel 2010 l’opera che ripercorreva i primi trent’anni del Golden Gala, ha partecipato attivamente alla vita di associazioni quali il Centro Studi e Documentazione Assi Giglio Rosso di Firenze, l’Archivio Storico Atletica Italiana Bruno Bonomelli, la Società Italiana di Storia dello Sport”.

Nel corso della sua carriera è stato insignito della Stella d'Oro al merito sportivo del Coni e della Quercia di 3° grado, il massimo riconoscimento della Federazione. “Ma soprattutto è stato apprezzato e stimato da chi l’ha conosciuto o da chi, grazie alla sua firma, minuziosa e professionale, ha scoperto la vera essenza dell’atletica e dei suoi protagonisti”, conclude la Fidal.

Nella giornata di venerdì 21 agosto la salma sarà esposta a Badia a Ripoli (Firenze). I funerali si svolgeranno sabato mattina 22 luglio alle 10 nella chiesa di piazza Cardinale Elia Dalla Costa (viale Giannotti) a Firenze.