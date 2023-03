Guidava con una patente comprata su internet: nei guai il conducente

Polizia Municipale (immagine di repertorio)

Firenze, 17 marzo 2023 - Uno ‘scherzo’ che è costato caro a un uomo che, fermato dalla Municipale per un controllo, aveva mostrato agli agenti una patente comprata su internet sperando che la potesse fare franca.



Quando è stato fermato, l’uomo, nordafricano, ha estratto dal portafoglio un documento che ha cercato di far passare come patente di guida egiziana, non pensando forse che gli agenti fossero perfettamente in grado di controllare il documento anche se straniero. Gli agenti hanno quindi verificato non solo che la patente non corrispondeva a nessun modello di quel Paese, ma che era un documento di assoluta fantasia acquistato su internet per pochi spiccioli. Lo scherzo è costato caro al conducente, che è stato sanzionato per la mancanza della patente di guida oltre al fermo amministrativo dell'auto.

Gli agenti inoltre nel corso del turno hanno anche recuperato un motociclo che era già stato oggetto di confisca da parte della Prefettura, ma che non era mai stato consegnato all’erario, avendo sorpreso il suo conducente che circolava senza assicurazione, senza revisione e senza patente di guida. L’uomo è stato sanzionato ed il veicolo restituito allo Stato.