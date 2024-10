Gucci torna in città. A maggio maxi sfilata. Location top secret

Le scommesse sulla location della sfilata Gucci Cruise del 15 maggio 2025 sono aperte e vivacissime: dove sarà la passerella del brand principe del Gruppo Kering fondato a Firenze nel 1921 da Guccio Gucci? In un giardino, in una piazza o in un museo? Ah, saperlo! Perchè fin da adesso il segreto è assoluto e i giochi sono tutti aperti.

Gucci torna a Firenze per volontà del nuovo direttore creativo, Sabato De Sarno, e dei vertici dell’azienda primo fra tutti il Ceo Stefano Cantino che sarà operativo in questa carica da gennaio. Solo pochi mesi fa la prima Gucci Cruise di De Sarno alla Tate Modern a Londra, con abientazione di un giardino rigoglioso quanto immaginario sotto le austere armature del museo d’arte contemporanea. Ora l’azienda delle due G arriva tra sette mesi a Firenze, città delle radici, della storia, dell’Archivio in via delle Caldaie, del Gucci Garden, della Gucci Osteria, del Gucci Giardino, dell’esclusiva boutique nel trecentesco Palazzo della Mercanzia su Piazza della Signoria e della boutique storica in via Tornabuoni 73R con vetrine anche su via della Vigna. Ci si aspetta una grande festa il 15 maggio 2025 con parterre stellare di divi e star da tutto il mondo, in particolare Stati Uniti e Corea del Sud, ma anche Europa e tutta Italia. "Firenze è orgogliosa di ospitare la maison Gucci per la sfilata Cruise, – ha scritto ieri nel messaggio dedicato all’evento la sindaca Sara Funaro – un prestigioso evento che testimonia il profondo legame dello storico marchio fiorentino con il suo territorio di origine. Questa sfilata non solo celebra la tradizione ma evidenzia anche la vivacità di Firenze nell’ambito del sistema moda. Grazie ad una grande tradizione artrigianale e al ricco patrimonio creativo, Firenze continua ancora oggi ad attrarre giovani studenti desiderosi di esplorare e apprendere nel campo nella moda, del design e della cultura".

Eva Desiderio