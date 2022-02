Firenze, 9 febbraio 2022 - Finalmente ci siamo! Il 14 febbraio, festa di San Valentino e dell’amore, apre il Gucci Giardino 25, in piazza della Signoria, locale molto atteso dai modaioli e non solo, anche i fiorentini saranno curiosi di scoprire questo nuovo capitolo della storia del marchio principe del Gruppo Kering a lato di Palazzo Vecchio. Una data certo simbolica scelta dal direttore creativo del brand Alessandro Michele che ha voluto anche chiamare il nuovo café & cocktail bar della Maison, aperto tutto il giorno, aggiungendo al nome Giardino il suo numero preferito che è appunto il 25. Così sboccia un nuovo spazio sofisticato che si rifà ai canoni di bellezza e di eleganza della maison di cui è presidente Marco Bizzarri, che si aggiunge alla proposta del Gucci Garden, lo spazio creativo e multidisciplinare ideato dal Direttore Creativo Alessandro Michele e inaugurato nel gennaio 2018.

Oltre a evocare il legame con il Gucci Garden, il nome Giardino 25 include un numero significativo per Alessandro Michele, ricorrente nelle sue creazioni. Traendo ispirazione dallo storico fioraio che una volta ne occupava gli spazi (il bellissimo punto fiorito e verde gestito fino a pochi anni fa dalla fioraia Maurizia Venturi che ora realizza i suoi famosi bouquet in via Condotta), il bar si distingue per gli armoniosi e inusuali contrasti generati dall’incontro tra i codici della Maison e il contesto fiorentino, attingendo ai colori e ai profumi che caratterizzano un negozio di fiori.

Varcata la soglia, i visitatori si ritrovano in un locale accogliente e insieme misterioso, una sorta di nido che coniuga la tradizionale bottega toscana e il raffinato bistrot francese, in un dialogo che trascende lo spazio e il tempo. Le travi in legno del soffitto creano un ambiente caldo, affiancandosi alla boiserie che ricorda lo stile del tardo '700, spesso esaltato anche in locali storici parigini.

Lo spazio è caratterizzato da colonne con capitelli intagliati e da pannelli giallo senape che incorniciano le piastrelle a specchio in rilievo dietro il bancone e gli intimi salottini che accolgono fino a sedici ospiti su divani e sedie rivestiti in pelle blu pavone. Sfidando la prospettiva, nel parquet di rovere sono intarsiate stelle a otto punte, mentre le superfici di marmo lucido del bancone e dei tavoli riflettono l’illuminazione a soffitto.

La doppia identità di Giardino 25, luogo in cui godere di intimi interludi diurni e più vivaci eventi serali, si riflette nei piatti del menù, preparati nella cucina del locale, che sono serviti tutto il giorno e seguono fedelmente il ritmo delle stagioni traendo ispirazione dai prodotti della campagna toscana.

La prima colazione include specialità di pasticceria italiana insieme a creazioni ispirate al Giappone e al Messico, per una selezione moderna e internazionale, mentre piatti leggeri sono disponibili sia a pranzo che a cena.

Il menù è completato dalla proposta Afternoon Tea, selezione di infusi e tè accompagnati da piatti dolci e salati, mentre un omaggio particolare è rivolto alla cultura del caffè con una scelta di miscele speciali, da gustare sotto forma di espresso al bar o, con un ritmo più rilassato, in uno dei salotti in velluto blu pavone del locale.

La guida del bar è affidata a Martina Bonci, di origini umbre, la cui passione per la mixologia è iniziata con sorsi furtivi nella cucina della bisnonna e si è evoluta attraverso le numerose esperienze in tutta Italia. Martina firma cocktail equilibrati e colorati, tra cui il "Mémoire di Negroni" - omaggio al più celebre tra i cocktail italiani, nato a Firenze oltre un secolo fa.Contraddistinte da inventiva e da ingredienti di alta qualità, le sue creazioni riflettono i valori fondamentali della Maison. Martina Bonci infonde la stessa passione anche nell’ideazione di cocktail analcolici, guidata dal desiderio di offrire un'esperienza immaginativa unica attraverso tutte le sue proposte. Ne è un esempio il "1921", omaggio all'anno di fondazione di Gucci, caratterizzato da sapori terrosi. La cucina di Gucci Giardino 2è aperta tutto il giorno, a partire dalle 8 per la prima colazione fino alla cena e agli spuntini leggeri serviti fino all'una di notte. È richiesta la prenotazione.

Orari di apertura:

Dal lunedì alla domenica: dalle 8 del mattino all’1 di notte

Breakfast: dalle 8 alle 11

Light Lunch: dalle 11 alle 15

Afternoon Tea: dalle 16 alle 18

Aperitivi e Cocktail: dalle 18 all’1 di notte

Cocktail serviti da mezzogiorno all’1 di notte

Chiuso il 1° gennaio, il 15 agosto e il 25 dicembre

