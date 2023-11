Guasto ad un treno dell'Alta velocità per Firenze, ritardi e proteste

Firenze, 7 novembre 2023 – I disagi che si affrontano quando si tratta di dover prendere il treno per andare a lavorare non sono così rari. Stamani nel Valdarno si è verificato un guasto a un treno e questo ha provocato numerosi ritardi dei convogli successivi, dell'Alta velocità.

Poi la situazione è tornata alla normalità ma nel frattempo ci sono stati ritardi fino a 40 minuti per dieci treni dell'Av. Secondo il Movimento Consumatori Toscana, che interviene con una nota segnalando il problema, ci sono stati "gli ennesimi disagi e disservizi che colpiscono i pendolari del Valdarno e tutti gli altri passeggeri", in particolare il "treno 4070 delle ore 8.09 con partenza da Figline Valdarno ha accumulato ritardo per un guasto che avrebbe riguardato un treno alta velocità sulla linea veloce".

In generale, prosegue la nota dei consumatori, "il problema principale è l'inadeguatezza dell'infrastruttura ferroviaria dove il traffico della Direttissima danneggia i treni locali comportando conseguenze sulla pelle dei lavoratori, studenti e pazienti che sono costretti a recarsi a Firenze". Il Mct critica anche "la scelta di puntare essenzialmente sulle nuove tecnologie approfondendo così il divario tra coloro che sono in condizioni di informarsi in forma digitale e coloro che sono esclusi da tale opportunità. Non sempre gli strumenti digitali sono aggiornati tempestivamente" mentre "Regione Toscana e Trenitalia continuano a tacere come se tutto questo fosse normale".

Tra i disagi, lo stesso Movimento consumatori riporta che "i passeggeri che hanno preso il treno delle 7.11 da Figline alle ore 8.52 erano ancora nei pressi della stazione di Firenze Statuto" e "il treno 4092 delle ore 8.21 con partenza da Figline Valdarno sarebbe partito alle ore 8.55 da Figline percorrendo la linea lenta anziché quella veloce".