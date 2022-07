Guasto alla rete idrica, disagi a San Casciano e Barberino Tavarnelle

Firenze, 19 luglio 2022 - Guasto alla rete idrica che interessa San Casciano Val di Pesa e Barberino Tavarnelle.

I tecnici di Publiacqua sono subito intervenuti ma l’intervento di riparazione presenta difficoltà importanti a causa del tratto di condotta DN 250 (25 cm di diametro) interessata dalla rottura. Stiamo parlando della tubazione in ingresso al serbatoio del Borromeo (danno provocato da terzi).

Nelle prossime ore lo svuotamento in corso del serbatoio del Borromeo, che è collegato agli impianti del La Botte e Sambuca, potrà provocare forti abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua nelle seguenti località: Bargino, Ponterotto e Mercatale (San Casciano), Sambuca ed entrambi i capoluogo del Comune di Barberino Tavarnelle, con Tavarnelle che risentirà per prima dei problemi di approvvigionamento.

I tecnici oltre a lavorare per effettuare la riparazione nel più breve tempo possibile, stanno mettendo in atto tutte le manovre possibili per ridurre al minimo il disagio alla popolazione e posizioneranno un’autobotte a disposizione della cittadinanza a Tavarnelle Val di Pesa (Piazza della Repubblica).