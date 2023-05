Guardie, operatori e portieri per la società Sicuritalia

La società Sicuritalia è alla ricerca di personale nell’area fiorentina.

Le figure che seleziona sono guardie particolari giurate, operatori fiduciari, portieri per hotel extra lusso.

E’ possibile candidarsi anche senza esperienza nel settore della sicurezza.

L’azienda infatti prevede un iter formativo per aspiranti guardie giurate che potranno poi svolgere attività di piantonamento in luoghi pubblici e privati e, se in possesso di patente B, di pattuglia.

Per i dettagli e per inviare il curriculum, basta collegarsi al sito internet dell’azienda di sicurezza, raggiungibile all’indirizzo: www.sicuritalia.itlavora-con-noioperativo.