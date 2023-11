Guardie giurate armate, battibecco Schmidt-Nardella: “Benvenuto nella realtà”. “Parla da candidato della destra”

Firenze, 16 novembre 2023 – "Faccio i complimenti al sindaco Nardella: dopo una feroce polemica, due mesi fa, contro l'attivazione di un servizio di guardiania armata anti vandali e anti imbrattamenti alle Gallerie degli Uffizi - che propose di sostituire con una vaga educazione al bello e al buono nelle scuole - finalmente anche lui è arrivato alla ragione. Benvenuto nella realtà, sindaco!". Il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt torna ad attaccare il sindaco Dario Nardella riguardo allo stanziamento, da parte di Palazzo Vecchio, di 400mila euro per un progetto sperimentale con risorse da dare ai centri commerciali per assumere guardie giurate armate nelle ore serali e durante la notte a presidio di strade, negozi, case.

"Le guardie giurate armate - ricorda ancora Schmidt - sono attive alla Loggia dei Lanzi da molti anni, a Palazzo Pitti e al Giardino di Boboli dall'anno scorso, e dopo la recente conclusione di un nuovo bando di affidamento, nei prossimi giorni saranno rafforzate da un ulteriore servizio diurno e notturno anche sotto il loggiato degli Uffizi".

Il sindaco di Firenze ha presentato oggi il progetto a margine del festival ‘Salviamo la terra. Il futuro è presente’ a Palazzo Vecchio. “Faremo questo gesto forte e duro, bisogna dare ai centri commerciali naturali questo fondo di 400mila euro per integrare il lavoro delle forze dell'ordine che purtroppo non basta, e questo è il vero problema”, ha sottolineato il sindaco. Queste risorse si sommano a quelle già stanziate, altri 400mila euro, per il progetto 'Negozi sicuri’, ovvero un supporto economico a quegli esercizi commerciali che subiscono furti.

"Sulla sicurezza - ha ribadito il sindaco - bisogna fare di più, bisogna presidiare di più il territorio, le pattuglie di forze dell'ordine la notte sono troppo poche, i commercianti hanno ragione. Noi Comuni abbiamo le mani legate, non possiamo disporre delle forze dell'ordine”.

Nardella poi replica piccato a Schmidt: "Il candidato della destra Schmidt dal comitato elettorale della Galleria degli Uffizi attacca sulle guardie giurate. Le guardie giurate, il piano da 400.000 che vuol lanciare il Comune, servono per garantire la sicurezza alle imprese e ai cittadini nei centri commerciali naturali, non per circondare i monumenti artistici".

Detto questo, prosegue rinfocolando lo scontro, "Schmidt pensi al suo lavoro, visto che non è riuscito a gestire il problema dell'uscita di Isozaki dove, al posto del progetto del grande architetto, ha acconsentito di fare un giardinetto di quartiere. Poveri Uffizi, così maltrattati".