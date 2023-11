Gruppo Florence. Un modello da esportare

Eva

Desiderio

Le oppurtunità e le sfide lo interessano e lo intrigano. Tanto che nel giro di tre anni soltanto ha fatto vari salti nella carriera nel Gruppo Florence SpA, presieduto da Francesco Trapani, che è un polo industriale di riferimento per la manifattura e il fashion luxury. Parliamo di Attila Kiss, Amministratore Delegato di Gruppo Florence, che di recente ha parlato al 22° Osservartorio di Altagamma che raduna i principali brand della moda e del lifestyle italiani. Nato in Ungheria, diplomato a Budapest, Attila Kiss arriva in Italia con la famiglia per fare l’università e si laurea in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano. Il giovane è preparato e sveglio e comincia presto a lavorare come consulente strategico in Value Partners. A 28 anni lavora già nel suo paese natale per Mandarina Duck coordinando la produzione e sviluppando i mercati dell’est europeo. Torna però in Italia, a Bologna e poi a Firenze dove vive e lavora per importanti brand come managing director e poi si butta con energia per le acquisizioni strategiche di Gruppo Florence. Il suo lavoro si concentra su aziende famigliari che vogliono crescere e per farlo decidono di aderire al Fondo di Trapani e fare massa insieme ad altri produttori per offrire pacchetti di produzione ai marchi del lusso internazionale. Soci, dunque, non dipendenti. Una missione che pare funzionare visti i livelli alti del business della coppia Trapani-Kiss che dal 2020 hanno portato il fatturato a 600 milioni di euro, con molte operazioni proprio intorno a Firenze, in quella cerchia produttiva di eccellenza che tutti riconoscono insostituibile per una manifattura di valore. Cosi il Gruppo Florence è diventato oggi il principale polo manifatturiero in Italia che offre servizi che vanno dallo sviluppo prodotto alla produzione di abbigliamento e accessori di alta gamma, scarpe e prodotti in pelle per marchi del lusso. Insomma un modello fiorentino da esportazione.