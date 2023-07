Grillata fuorilegge a Reggello: multato dai carabinieri forestali

La scampagnata gli ha fatto venir voglia di carne alla brace. Ma per togliersi lo sfizio, ha acceso un barbecue nel cuore di Vallombrosa, al di fuori delle aree autorizzate. Armato di carbonella ha fatto partire la grigliata che alla fine gli è costata cara: 2066 euro di sanzione. E poteva andare peggio, se il suo gesto avesse provocato un incendio con danni e pericoli relativi. L’uomo è stato fermato nella Riserva naturale di Vallombrosa dai carabinieri della forestale di Reggello, allertati dalla centrale operativa della presenza di fumo in zona. Accendere fuochi di qualsiasi natura è sconsiderato, e fino al 31 agosto vige il divieto assoluto. "Tutti possiamo contribuire alla lotta contro gli incendi e prestare qualche attenzione in più, e nel caso di avvistamento di fumo o di un focolaio, essere tempestivi a chiamare il 112 o l’800425425", ricordano i carabinieri.

Ma.Pl.