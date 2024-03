Greve, oltre cinque milioni per gli impianti sportivi

Ammonta a oltre 5 milioni di euro la somma investita dalla giunta Sottani in 5 anni per la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi di Dudda, Panzano, Strada, San Polo, Ferrone, Greve, il Palazzetto dello Sport di Strada e la Piscina comunale di via Colognole. Di questi, 650mila euro sono andati per la riqualificazione dei campi sportivi del capoluogo, gestiti dalla Asd Grevigiana. Tra gli interventi, la progettazione della nuova passerella per collegare il campo principale con quello sussidiario e la realizzazione di una struttura polivalente. "Alcuni lavori - dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Stefano Romiti - hanno avuto la precedenza poiché richiedevano l’adeguamento alle normative Figc Coni". Quanto agli impianti sportivi delle frazioni, il Comune si è concentrato nell’adeguamento alla normativa Coni Figc e negli interventi per il miglioramento funzionale e il risparmio energetico. "Abbiamo costruito - aggiunge il consigliere comunale delegato allo Sport, Paolo Tepsich – una rete di collaborazione con le società di tutte le attività che ci ha permesso di individuare e dare risposte concrete alle esigenze principali, realizzare opere di rilievo e sostenere il tessuto associativo con l’erogazione di contributi significativi". Per il sindaco Paolo Sottani, "organizziamo e articoliamo gli interventi in base ad una scala di priorità che definiamo in stretta collaborazione con le società sportive. Credere e investire nello sport equivale a rispondere concretamente alle esigenze di chi lo promuove e lo pratica". Andrea Settefonti