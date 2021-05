Firenze, 20 maggio 2021 - Esplosione e incendio in una abitazione situata nel Borgo di Dudda, nel Comune di Greve in Chianti, in provincia di Firenze. Un boato accompagnato da un incendio e un immobile di due piani si ripiega su se stesso. E' la scena agghiacciante che si è materializzata oggi intorno alle 8,30 nel borgo di Dudda.

Tre le persone rimaste sotto le maverie: si tratta di una coppia e dell'ex marito di 64 anni della donna, tutti e tre di Prato. L'abitazione esplosa era al primo piano. Leggi anche: Impianti a gpl, ecco quando sono sicuri

Le impressionanti immagini del crollo (video)

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze con tre squadre, le unità cinofile, i carabinieri e i sanitari del 118. I soccorritori dopo tre ore di lavoro hanno trovato e estratto prima un uomo, l'ex marito della donna, ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi ed è morto poco dopo.

Intorno alle 16 è stato trovato il corpo dell'altro uomo, l'attuale convivente della donna che invece risulta ancora dispersa.

Secondo quanto appreso, i tre erano arrivati a Dudda per sistemare delle tende nell'immobile. Poi, per motivi ancora da appurare, l'esplosione. Sembra anche che alcuni vicini avessero segnalato un forte odore di gas provenire dall'immobile. Una prima conferma viene dal sindaco. "Il crollo dell'edificio è avvenuto a causa di una esplosione al primo piano dovuta a una fuga di gas improvvisa, è una vera tragedia, doveva essere una giornata di festa per il passaggio del Giro d'Italia" spiega il primo cittadino di Greve in Chianti, Paolo Sottani. Secondo quanto emerso, la coppia aveva acquistato da poco la casa, dove intendeva passare del tempo dopo il pensionamento. Oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri sul posto anche i sanitari del 118.

LE PAROLE DEL SINDACO E IL LUOGO DEL DISASTRO (video)

Una fuga di gas ha innescato l'esplosione

Dai primi accertamenti è emerso che l'esplosione dell'abitazione potrebbe essere stata causata da una fuga di gas. Non è escluso - spiegano le stesse fonti - che al momento dell'accensione della luce, questa possa aver innescato l'esplosione e il successivo incendio. L'immobile di 2 piani èinteramente crollato.

