Grave 53enne investito Trovato pirata della strada

Sperona un furgoncino, lo sportello sbatte e colpisce con violenza l’uomo che in quel momento stava scaricando merce dal suo mezzo. Poi ha proseguito senza prestare soccorso. Ma la Polizia Municipale è riuscita a identificare e a denunciare il conducente del mezzo guidato dal pirata della strada: è un anziano di 82 anni. Il ferito, trasportato in ospedale, è grave. Soccorso in codice rosso, è rimasto cosciente, reattivo. Al momento permane a quanto pare la prognosi riservata.

Il sinistro ieri intorno alle 12,20 sulla via Bolognese all’altezza di Trespiano. Il mezzo che ha investito il pedone viaggiava nella direzione Firenze-Mugello. Secondo la prima ricostruzione dagli agenti dell’Autoreparto, che hanno effettuato accurato rilievi, un furgone avrebbe urtato un altro furgone per la consegna della merce, fermo sul ciglio della strada. L’impatto, violento, ha provocato la chiusura dello sportello che a sua volta ha colpito il conducente. Sul posto è rimasto un pezzo di uno specchietto laterale del mezzo investitore; grazie a questo reperto gli agenti sono risaliti al colore del veicolo. Gli operatori della Centrale Operativa hanno visionato le immagini delle telecamere riuscendo a individuare il furgone e a seguirlo mentre usciva dal territorio comunale. Grazie alla targa gli agenti hanno accertata la proprietà del mezzo pirata, dii un residente in un comune del Mugello. Dove gli agenti lo hanno trovato, in una officina, forse per far riparare il danno.

g.sp