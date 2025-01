Grassina, Allievi di alta qualità. Obiettivo: avere un vivaio al top

Grassina calcio avanti tutta dopo la fusione con il Belmonte, che ha creato una realtà calcistica unica in rossoverde dalla scuola calcio alla prima squadra in Eccellenza. L’unione fa la forza e il Grassina ha come obiettivo il potenziamento, sia qualitativo che numerico, dell’attività di base e delle squadre del settore giovanile, oltre a una formazione dilettanti che continui a portare in alto il blasone societario. Allievi e Giovanissimi in evidenza dimostrandosi formazioni di valore. Nell’ultimo turno gli Allievi Provinciali anno 2008 superano 1-0 il San Donato Tavarnelle e volano in testa. Il gol decisivo è siglato da Edoardo Cai, neo acquisto ex Floria. I rossoverdi di mister Mirko Torrini sono al vertice a pari punti con Pontassieve e San Donato. Gli Allievi B, allenati da Matteo Serrotti, sono primi nella seconda fase del campionato e hanno vinto 2-0 con l’Albereta. Due gare nel giro di tre giorni per i Giovanissimi A 2010 di mister Marco Campisi che prima liquidano 3-0 il San Donato Tavarnelle (a segno Batacchi, Pieraccioni su rigore e Desaint) e poi pareggiano 2-2 nella ripetizione della gara, vinta sul campo in precedenza, col Figline. Per i Giovanissimi B (in panchina Stefano Parlatore) prima lo splendido successo 3-2 contro la Sales, il primo nella fase regionale, con marcatori Monducci, Tassi e Francini; poi la sconfitta 2-0 a Lastra a Signa. Il Grassina vuole rinforzare gli Juniores regionali, per ottenere la permanenza in categoria ed essere un valido serbatoio della prima squadra. Le formazioni Allievi e Giovanissimi hanno sogni di gloria. Nei programmi del club la conquista di una categoria regionale negli Allievi oppure nei Giovanissimi, sotto l’ottima regia del direttore sportivo Simone Verniani, insieme al coordinatore tecnico della scuola calcio Federico Fusi e al responsabile rapporti con i giovani Francesco Bardazzi.

Il Grassina ha ufficializzato il nuovo organigramma per l’anno 2025. Presidente Leonardo Guidotti, vicepresidente Paolo Biagioli, main sponsor Tommaso Zepponi. Per la parte tecnica il referente è Gianni Morrocchi, direttore sportivo dilettanti Marco Leo.

Francesco Querusti