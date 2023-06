Grande successo per il Campionato della Bistecca di Mercatale, 1.500 persone in tre giorni

Sono state oltre 1.500 le persone che hanno presto parte al campionato della bistecca di Mercatale, a San Casciano. La tre giorni, allestita da una cinquantina di volontari, molti dei quali giovani, si sono impegnati a rendere questa edizione un punto di riferimento per l’enogastronomia. Promossa da Comune e ProLoco l’iniziativa ha visto la presenza di Giovanni Brajon, presidente dell’Accademia della fiorentina, secondo cui "il campionato di Mercatale è un evento unico perché collega la filiera della commercializzazione della carne locale con il consumo sul posto". Sono stati i mastri braciaioli di Mercatale a preparare, come l’arte della cottura della carne insegna, la bistecca alla fiorentina. Tra i volontari anche due giovani Francesco Pinti dalle Marche e Simone Bonanzinga dalla Sicilia giunti per dare una mano nell’organizzazione dell’evento. La musica dei Quarto Podere ha allietato, intrattenuto, divertito con le voci e i suoni della tradizione.