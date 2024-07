Grande festa per i 70 anni. Aneddoti, curiosità e storia di una istituzione del territorio

Grande festa e premiazioni per i 70 anni dell’Accademia della Cucina del Valdarno, presidente Sandro Fusari. La serata conviviale per l’ anniversario si è svolta in un resort in località Pavelli, sulle colline di Figline Valdarno. Il tema scelto per l’evento, organizzato da Ruggero Larco e Sandro Fusari, è stato: "I 70 anni dell’Accademia Italiana della Cucina da Orio Vergani ad oggi". Durante la serata il simposiarca Larco ha raccontato ai numerosi soci e ai presenti la nascita dell’Accademia, con aneddoti, curiosità e storia, illustrando il menù proposto dal cuoco Antonio Rivelli, con piatto clou la zuppa di cipolle amata da Caterina de’ Medici. In chiusura le premiazioni a cura dell’Accademia del Valdarno con vari riconoscimenti.