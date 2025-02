Gran Premio Firenze. Bellei, driver fuoriclasse

Grande spettacolo all’ippodromo ‘Cesare Meli’ delle Cascine in un emozionante e ricco di colpi di scena 84° Gran Premio Firenze di trotto. La dirittura finale è al cardiopalma, dove si presenta in testa il favorito della corsa First of Mind con driver Gocciadoro, che però già nell’ultima curva aveva mostrato segnali di fatica. Nel gran finale sotto le tribune, con il traguardo all’orizzonte, First of Mind perdeva lucidità e il passo giusto e veniva squalificato. Fra gli avversari più qualificati spiccava Far West Bi, con driver Simioli, pronto a prenderne la scia. Ma sorprendendo tutti e sovvertendo i pronostici era l’esperto e abile Enrico Bellei a guidare alla vittoria Fortuna Drago che si inseriva di classe e forza fra gli altri contendenti con uno splendido rush finale esultando tra gli applausi del numeroso pubblico che ha assistito alla manifestazione. Al secondo posto chiudeva Far West Bi che ha comunque disputato un’ottima prova. Da ricordare che Fortuna Drago è cavallo con affermazioni di valore che aveva avuto un calo di forma e dopo tre mesi di stop è rientrato alla grande in pista facendo suo il prestigioso Gp Firenze di Gruppo 2 sui 2020 metri un montepremi di 66.000 euro.

Questi sono stati i 10 partenti della corsa: 1 Far West Bi con driver A.Simioli; 2 Freyr di Venere con G.Minnucci; 3 Fashion Grif con A.Guzzinati; 4 First of Mind con A.Gocciadoro; 5 Fragola di No con M.Stefani; 6 Fierobecco Font con F.Gallo; 7 Fortuna Drago con E.Bellei; 8 Falco dell’Est con A.Farolfi; 9 Finalmente Par con V.Gallo; 10 Francy Caf con R.Vecchione.

L’84° Gran Premio Firenze faceva parte di un convegno strutturato in 7 corse con il patrocinio di Masaf, Grande Ippica Italiana e Ministero dell’Agricoltura. Alle premiazioni era presente il presidente del Consiglio comunale Cosimo Guccione, insieme a Laura Meli della Sanfelice che gestisce l’ippodromo e a numerose personalità del mondo istituzionale e sportivo.

Francesco Querusti