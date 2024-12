GoPro per la manutenzione delle infrastrutture a Bagno a Ripoli: 200 mila euro per il monitoraggio

GoPro al servizio della manutenzione delle infrastrutture a Bagno a Ripoli grazie a un finanziamento da 200 mila euro dalle casse comunali. Sarà effettuato un monitoraggio anche tecnologico della maggior parte dei ponti e viadotti che attraversano da una parte all’altra il territorio comunale.

Uno screening puntuale per valutarne lo stato di salute, fare una ricognizione puntuale e, in caso di criticità, immediatamente intervenire con test specifici e poi relative manutenzioni ordinarie e straordinarie. Il tutto con l’obiettivo di prevenire prima che sia tardi.

Sono in tutto 66 i ponti e viadotti sotto osservazione secondo le disposizioni del Comune e le previsioni delle direttive ministeriali per la corretta gestione delle infrastrutture collocate sulla viabilità comunale. "Conoscere in maniera puntuale le condizioni reali di ogni singola struttura è il primo passo per provvedere alla loro manutenzione – sottolinea il sindaco Francesco Pignotti –. Già in fase di ricognizione, se emergono problemi, partiranno immediatamente carotaggi, prove di carico e eventuali limiti di transitabilità".

Il monitoraggio segue il censimento di ponti e viadotti fatto nei mesi scorsi; dopo l’"anagrafica" si passa all’esame vero e proprio anche con la tecnologia: lo screening sarà effettuato con strumentazioni all’avanguardia e grazie all’impiego di GoPro. Le prime rilevazioni sono già in corso. A condurle è la società Alessio Pipinato & Partners Architectural Engineering su incarico dell’amministrazione.

"Con il monitoraggio potremo avere un quadro conoscitivo su cui basare il piano di interventi necessari per non dover intervenire sull’emergenza, ma prevenendo e gestendo i rischi e attraverso un piano specifico di manutenzioni e sorveglianza costante" sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Petruzzi.