Goldoni incontra le marionette con Branciaroli

Una rilettura di un classico del teatro italiano: Paolo Valerio dirige Franco Branciaroli (nella foto) in una nuova e inaspettata interpretazione di ’Sior Todero brontolon’ di Carlo Goldoni, al Teatro della Pergola di Firenze dal 25 al 30 marzo. In scena Piergiorgio Fasolo, Alessandro Albertin, Maria Grazia Plos, Ester Galazzi, Riccardo Maranzana, Valentina Violo, Emanuele Fortunati, Andrea Germani e Roberta Colacino. Il mondo di Goldoni e il mondo delle marionette s’incontrano nel microcosmo di un luogo reale e immaginario. Quella di Valerio è una rilettura di una commedia della maturità goldoniana, condotta con rigoroso rispetto filologico per il testo, ma anche con un’originale intuizione che vede le marionette in scena accanto agli attori, come loro alter ego. E l’indifendibile ’brontolòn’ attira un maestro del palcoscenico contemporaneo come Branciaroli, che - diretto da Valerio - ne offre un’inaspettata interpretazione.