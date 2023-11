Gli studenti vestono la Fiorentina

Eva

Desiderio

Dopo i sei outfit per il tour estivo dei Pinguini Tattici Nucleari ecco che gli studenti del Polimoda, ha deciso di vestire i giocatori della Fiorentina. Un’altra esperienza esaltante che lega ancora di più l’istituto, che ha sede a Villa Favard e alla Manifattura Tabacchi, alla città e a quel tifo che in tempi tanto tristi rallegra anche chi non è tifoso. Ecco così una capsule collection che comprende il quarto kit della squadra di Rocco Commisso per questa stagione sportiva. Un bel colpo da parte del presidente di Polimoda Ferruccio Ferragamo e del direttore di questa scuola che è una delle più quotate e famose al mondo, Massimiliano Giornetti.

Il Club viola, il marchio Kappa di proprietà del Gruppo BasicNet di Marco Boglione e Polimoda hanno coinvolto e guidato gli studenti del terzo anno dei Corsi di Polimoda Fashion Design e Fashion Business in un progetto che da più di un anno li vede impegnati nell’impresa di disegnare divise per lo sport e che ora finalmente è arrivato al traguardo. Dal design alla comunicazione gli studenti si sono occupati di tutto per questa nuova capsule composta da t-shirt, felpa e quarta maglia della stagione 2023-2024. In cima alla lista del progetto FiorentinaKappa i gusti dei giovani, il talento creativo, l’innovazione e l’internazionalità. Senza trascurare la passione per la Viola. Gli studenti hanno raccolto la sfida e si sono messi alla prova nel progettare magliette e felpe. Tra tutti gli elaborati ha vinto il progetto di Noè Falchi (Fashion Design) e Giulia Lin e Juiana Llobet (Fashion Business), un concept non privo anche di divertimento e molta fantasia. Decolla così un nuovo argomento di studio nelle aule di Polimoda che vedono ogni anno crescere la presenza degli studenti, specie stranieri, dopo gli anni duri della pandemia. Ora si torna a pensare con energia e vigore alla Moda con la M maiscola, puntando a sviluppare nuove competenze per proteggere il made in Italy e la sua cultura. Argomento che interessa soprattutto i ragazzi stranieri che sono il 70% degli iscritti, attratti per le partnership, gli stage, i corsi, i rapporti stretti con le industrie specie quelle del territorio.