Gli studenti ricordano Gino Strada. La marcia della pace dei ragazzi

La pioggia non ha fermato la "Marcia della pace", promossa dall’Istituto comprensivo Gino Strada a due anni dall’intitolazione del plesso e nel giorno in cui Strada avrebbe compiuto gli anni, anche se ha portato a una variazione dell’itinerario. Per il maltempo di due giorni fa i bambini e ragazzi dei diversi gradi di scuola hanno infatti sfilato solo nell’area di piazza De Amicis anziché raggiungere, come previsto, il parco dell’Oliveta. L’iniziativa prevedeva una sorta di ‘gemellaggio’ con il Comprensivo Gino Strada di Torino e, durante il collegamento con il plesso piemontese, sono stati eseguiti e cantati brani musicali e lette frasi di Gino Strada. Molto apprezzati dagli alunni poi gli interventi di Simonetta Gola per Emergency e di Cecilia Strada figlia di Gino e responsabile comunicazione della onlus ResQPeople Saving People. L’iniziativa era collegata anche a una concreta azione di solidarietà: alle famiglie del comprensivo è stato chiesto infatti di portare del materiale con cui contribuire alla raccolta a favore dei progetti "Chicco di grano" (associazione che aiuta in particolare con la distribuzione di cibo le famiglie in difficoltà) e "Casa Matilde" (struttura che accoglie minori profughi di guerra) promossi, rispettivamente, dalle Parrocchie del territorio e dalla Fondazione solidarietà Caritas. È inoltre aperta, fino al 30 aprile, una raccolta fondi a favore di Emergency.