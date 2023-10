Gli studenti del Vasari a Figline - Incisa con un aperitivo speciale per Autumnia 2023

Tra i protagonisti di Autumnia, in programma dal 10 al 12 novembre, ci sono gli studenti dell’istituto alberghiero Vasari. Durante la grande fiera autunnale dedicata ad agricoltura, ambiente e alimentazione metteranno in pratica quanto imparato fino ad oggi nell’area cooking show e alla cena per gli sponsor. Hanno anche scelto il claim 2023, ossia "Cura il presente, salva il futuro". Inoltre sono stati coinvolti in alcuni degli eventi di Aspettando Autumnia 2023, eventi che portano fino a novembre. Nei giorni scorsi hanno affiancato in cucina e in sala lo chef Eros Ghezzo per la cena a spreco zero alla Palagina. Questa sera invece a "Casa Me’ Mà" presenteranno un aperitivo con un piatto speciale, tutto con ingredienti autunnali e disponibile anche in versione vegetariana. Ad accompagnarlo, una scelta di tre cocktail sempre a tema autunnale. Prenotazioni allo 055 4931725.