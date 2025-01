Gli spari al circolo e quella tragica sera. Da nove anni Francesco in stato vegetativo

Il calcio era la passione più grande di Francesco Collini. Per tutti “Il Collo“: un difensore duro e carismatico, l’incubo di ogni attaccante. Da nove anni Francesco è immobilizzato a letto. Era l’11 marzo del 2016 quando fu raggiunto da tre spari mentre stava guardando la partita insieme agli amici al circolo Il Racchio di San Piero a Ponti, a Campi Bisenzio. Il suo aggressore, poi giudicato incapace di intendere e di volere, all’epoca era sottoposto a cura psichiatrica già da tre anni. Da allora “Il Collo“ è immobilizzato a letto e i suoi genitori, nonostante tutto, fanno qualsiasi cosa per alleviare il suo dolore. La loro speranza è che questa storia non venga dimenticata.

Una storia che La Nazione ha deciso di raccontare – anche attraverso la testimonianza della mamma di Francesco, Daniela Falcini –, tramite il podcast ’Lo dice La Nazione’, un format che, attraverso la voce dei giornalisti, affronta, di puntata in puntata, notizie, curiosità, storie, aneddoti e spunti di riflessione su Firenze e dintorni. I grandi fatti di cronaca, ma anche episodi meno conosciuti, ma pur sempre interessanti. L’obiettivo come sempre è quello di raccontare la città e di valorizzarne le voci, ma anche di andare oltre i confini di Firenze.

Francesco Collini è passato da un centro di riabilitazione all’altro per poi tornare a casa, nel suo letto, in stato vegetativo di minima coscienza. Dopo la tragedia furono lanciate raccolte fondi per aiutare la famiglia a pagare le cure, gli amici organizzarono un memorial, anche la curva Fiesole gli dedicò uno striscione. Poi, purtroppo, come spesso accade, l’attenzione è andata calando con il passare degli anni.

La nuova puntata del podcast sarà pubblicata da oggi. Per ascoltarla basterà digitare l’indirizzo https://www.quotidiano.net/podcast/lo-dice-la-nazione dove si trova anche l’elenco completo di tutte le puntate che sono già online. Oltre all’edizione cartacea e ai nostri canali online (https://wwww.lanazione.it o https://wwww.lanazione.it/firenze) la redazione di Firenze propone una serie di podcast, online due volte alla settimana, il martedì e il venerdì. Potranno essere riascoltati in ogni momento sui nostri canali web e sulle maggiori piattaforme di distribuzione come YouTube o Spotify.