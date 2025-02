Gli sgravi tariffari per le zone alluvionate

L’Autorità idrica toscana e gli sgravi tariffari per i territori alluvionati tra settembre e ottobre 2024. L’agevolazione "risponde al maggior consumo di acqua potabile necessario per la pulizia dei locali, azzerando la relativa spesa". Lo sconto sui consumi eccedenti rispetto lo storico registrati nel 2024 e, nel caso dei condomini, sarà l’amministratore a operare la ripartizione della spesa. Provvedono al conguaglio i gestori del servizio idrico integrato: Acquedotto del Fiora, Acque, Asa. Agevolazioni per Marradi, Palazzuolo, Castelfiorentino, Certaldo; Castagneto Carducci, San Vincenzo, Bibbona, Campiglia Marittima, Cecina, Sassetta, Suvereto, Rosignano Marittimo, Collesalvetti (Livorno); Montecatini Val di Cecina, Monteverdi, Pomarance, Guardistallo, Pomarance, Volterra, Casciana Terme Lari, Terricciola, Castellina, Riparbella, S. Luce e Ponsacco (Pisa); Chiusdino, Monteriggioni, Siena e Sovicille (Siena).