Gli sbandieratori a Montecarlo. Il principe presidente onorario

Il Principe Alberto di Monaco è ufficialmente presidente onorario degli Sbandieratori dei Borghi e Sestieri Fiorentini. I referenti del gruppo valdarnese, in costume tradizionale e con le bandiere, sono stati ospiti a Montecarlo. Al Palace Princier, per la festa nazionale del Principato, hanno conferito al principe la presidenza onoraria che gli era stata assegnata ad aprile: lui aveva dato la propria disponibilità a ricevere la stessa carica già rivestita da suo padre, il Principe Ranieri, fin dal 1974. Nel saluto al regnante, il presidente degli Sbandieratori Stefano Torricelli ha ricordato che il drappo è ciò che rappresenta l’identità del gruppo, i suoi valori, le emozioni che i suoi alfieri vivono e trasmettono ai popoli che li ospitano. "Rappresenta la nostra terra con la sua gente fiera e industriosa, la sua storia di cultura, di progresso dell’uomo e della società, di pace e di libertà" ha detto, ricordando che sia le radici del gruppo che del principato sono antiche e comuni: parlano di Guelfi e Ghibellini, vicende che hanno attraversato i secoli, trasformando i simboli di fazioni in emblemi di fratellanza . Con la presidenza nelle mani del principe , prosegue dunque il cammino di stretta amicizia tra gli Sbandieratori, la famiglia Grimaldi e l’intero principato, "nella convinzione di poter in futuro costruire insieme rapporti e azioni feconde per lo sviluppo di tutti i popoli" dice Torricelli. Manuela Plastina