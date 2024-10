Gli incentivi comunali per cambiare mezzo

Il Comune ha ancora un tesoretto di soldi per gli incentivi a chi vuol cambiare auto. Palazzo Vecchio ha prorogato il bonus auto che scadeva un mese fa, fino al 31 dicembre. Finora i fiorentini hanno chiesto e ottenuto, grazie agli incentivi di Palazzo Vecchio più di 800mila euro per cambiare la propria auto, mandando in pensione i veicoli diesel più inquinanti immatricolati fino al 2014. Ora resta un tesoretto di quasi un milione e mezzo di euro che potrà essere utilizzato da altrettanti residenti che sognano di acquistare e un’auto nuova o usata, con un ’aiutino’ che va dai 3.500 per un motore a benzina ai 5mila euro per uno elettrico.